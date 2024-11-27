У Лубенському районі 19-річний юнак сильно побив односельця

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Тепер йому загрожує до 8 років тюрми

24 листопада близько 20.00 у селі Тимки Новооржицької громади Лубенського району 23-річний чоловік отримав тяжкі травми. Як повідомляє тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан, між чоловіками виник конфлікт, під час якого 19-річний підозрюваний наніс потерпілому серйозні травми.

Фігуранту повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури.