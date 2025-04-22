Сьогодні, 22 квітня, близько 13.06 у селі Недогарки згорів легковий автомобіль. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
На місці рятувальники встановили, що горить автомобіль ЗАЗ «Славута». Пошкоджень зазнали паливні канали автомобіля, через що відбувся розлив палива, тож вогонь охопив увесь автомобіль.
У вогні автомобіль згорів повністю. Травмованих чи постраждалих внаслідок пожежі немає. Гасили вогонь Піщанська місцева пожежна охорона та 14-та державна пожежно-рятувальна частина Кременчука.
Причину загоряння фахівці ДСНС встановлюють.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горіли два автобуси: поліція встановлює причину.
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