У Недогарках згорів легковик — надзвичайники

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За даними рятувальників, авто спалахнуло за лічені хвилини

Сьогодні, 22 квітня, близько 13.06 у селі Недогарки згорів легковий автомобіль. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці рятувальники встановили, що горить автомобіль ЗАЗ «Славута». Пошкоджень зазнали паливні канали автомобіля, через що відбувся розлив палива, тож вогонь охопив увесь автомобіль.



