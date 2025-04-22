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Надзвичайні новини

Днями у Кременчуці горів будинок: поліція підозрює підпал

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 199

 

Правоохоронці встановили імовірного палія — йому загрожує від 3 до 10 років за ґратами

У п’ятницю, 18 квітня, у Кременчуці сталася пожежа у приватному будинку — поліція підозрює підпал. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, після отримання виклику про пожежу, на місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група. Вогонь надзвичайники загасили, а правоохоронцям у ході слідчих дій вдалося встановити, що будинок, ймовірно, підпалили.

Згодом поліціянти встановили й особу можливого палія — ним виявився 39-річний житель Кременчуцького району. 

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). У разі визнання чоловіка винним, йому може загрожувати від 3 до 10 років за ґратами. Нині триває досудове розслідування, у ході якого правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини події.

Нагадаємо, днями на Полтавщині чоловік спалив авто своїй знайомій.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: приватний будинок підпал
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