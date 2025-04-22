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20 тисяч доларів за виїзд під час війни: поліція викрила злочинну схему на Полтавщині

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 294

 Фіктивні документи, печатки та зброя: затримано двох чоловіків — з Полтавщини та Києва

Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність злочинної групи, яка за 20 тисяч доларів США обіцяла організувати незаконний виїзд чоловіка призовного віку за межі України під час воєнного стану.

Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, до організації схеми причетні 56-річний житель Лубенського району та його 41-річний спільник із Києва.

 

За даними слідства, старший із фігурантів отримав перший транш грошей і копії документів клієнта, після чого залучив знайомого киянина, який мав виготовити підроблені документи з фейковими печатками та забезпечити виїзд за кордон.

16 квітня у Києві столичного учасника схеми затримали після передачі останньої частини суми. При обшуках вилучили:

  • готівку, телефони, банківські картки;
  • підроблені документи, повістки, медичні бланки;
  • пневматичну зброю, револьвер з набоями;
  • предмет, схожий на корпус гранати РГД-5 із запалом.

 

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через кордон за змовою, з корисливих мотивів. Крім того, відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ — за зберігання зброї та боєприпасів.

 

Киянину суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 121 тис. грн. Стосовно жителя Полтавщини питання про запобіжний захід ще вирішується.

Поліція перевіряє, чи причетні затримані до інших епізодів нелегального виїзду чоловіків за кордон.

 

Нагадаємо, що поліція ліквідувала півсотні схем незаконного перетину кордону й вилучила списки переправлених за 2024 рік.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: виїзд за кордон перетин кордону
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