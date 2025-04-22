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Завтра на Кременчуччині попрощаються із полеглим на війні бійцем Юрієм Кращенком

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 206

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна

У середу, 23 квітня, у Градизьку попрощаються із полеглим на війні захисником Юрієм Кращенком. Про це повідомив селищний голова Градизької громади Мирослав Носа.

Народився чоловік 3 березня 1986 року. Після школи працював у сфері будівництва, останнім часом працював у Дніпрі, в компанії «АРТМЕТАЛ УКРАЇНА» монтажником та оператором модульних ліній. До лав Збройних сил України Юрія мобілізували 22 жовтня 2024 року.

Служив захисник інспектором прикордонної служби 2 категорії — водієм 3 групи реактивних систем залпового вогню 2 вогневого відділення 2 прикордонної застави реактивних систем залпового вогню 1 відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки.

Загинув військовослужбовець 16 квітня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу противника поблизу селища Ярова на Донеччині.

Прощання із захисником відбудеться завтра, 23 квітня, у Градизьку. Живим коридором бійця зустрічатимуть о 09.20 у селі Погреби, о 09.40 — у селі Середпілля, о 9.50 — у Градизьку. Поминальна служба розпочнеться о 10.00 біля будинку культури, далі процесія вирушить до старого цвинтаря.

Щирі співчуття близьким і рідним — це непоправна втрата для батьків, родини, селища, громади та держави! Прошу всіх полишити свої справи й гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого воїна-захисника Юрія Кращенка! Вічна слава герою! Немає чужих чи незнайомих захисників, вони всі наші, бо захищають всіх нас, всю державу! — пише Мирослав Носа.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Градизьк війна воїни світла загиблий Прощання поховання
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