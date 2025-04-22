Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 19:01 Переглядів: 141

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 23 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Героїв УПА, 5, 7, 9, 11, 24/31

  • вул. Кременчуцьких артилеристів, 35/1.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Силікатний, 1-17/18

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Тихий, 1-8

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Чередницький, 4

  • пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8

  • просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25

  • вул. Максима Кривоноса, 26-40

  • вул. Марії Чурай, 13

  • вул. Миколи Кучми, 65-94

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • вул. Олександрійська, 28-89

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Силікатна, 1/19-15

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Ярмаркова, 2/5-20.

З 8.00 до 18.00:

  • пр-д Дачний, 3-15

  • пр-д Григоровича-Барського, 1-12

  • пр-д Громадянський, 3-19

  • пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12

  • пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1

  • пр-д Тараса Трясила, 1-7

  • пров. Бакинський, 5/6-8/8

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6

  • пров. Віталія Дончика, 1

  • пров. Гетьмана Сомка, 2А-51

  • пров. Градижський, 4-30

  • пров. Данила Нечая, 3-48/38

  • пров. Дачний, 1-11

  • пров. Західний, 5-8/9

  • пров. Зв’язковий, 2/41-55/15

  • пров. Зелений, 2/16-17

  • пров. Липневий, 6-11

  • пров. Луговий, 2/25-9

  • пров. Олексія Бутовського, 55-67

  • пров. Проєктний, 3-7

  • пров. Резервний, 3-23

  • пров. Центральний, 3/1-14

  • туп. Зв’язковий, 3-7

  • туп. Марка Жмайла, 3-8

  • туп. Резервний, 3, 5, 9

  • вул. Архітектора Сергєєва, 3-49/40

  • вул. Богдана Хмельницького, 31А-210/2

  • вул. Братів Тютюнників, 2-27

  • вул. Володимира Короленка, 3-31/1

  • вул. Гійома Боплана, 4-78А

  • вул. Громадянська, 26-55

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Каховська, 1-47

  • вул. Кільцева, 3-11

  • вул. Кооперативна, 1А, 19-84

  • вул. Лугова, 1-52

  • вул. Миколи Пирогова, 3-8/10

  • вул. Нескорених, 4-16

  • вул. Проєктна, 3-35

  • вул. Раїси Кириченко, 3-108

  • вул. Юрія Кондратюка, 82

  • вул. Юрія Липи, 3/3-46.

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 72-80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Володимира Сосюри, 5

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • пров. Сумський, 3-12

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Богдана Хмельницького, 24

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Садова, 5-16.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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