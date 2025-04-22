Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 23 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Героїв УПА, 5, 7, 9, 11, 24/31
вул. Кременчуцьких артилеристів, 35/1.
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Південний, 1/29-26
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8
просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Урожайний, 2
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Марії Чурай, 13
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Чередницька, 30-79
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ярмаркова, 2/5-20.
пр-д Дачний, 3-15
пр-д Григоровича-Барського, 1-12
пр-д Громадянський, 3-19
пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12
пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1
пр-д Тараса Трясила, 1-7
пров. Бакинський, 5/6-8/8
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
пров. Віталія Дончика, 1
пров. Гетьмана Сомка, 2А-51
пров. Градижський, 4-30
пров. Данила Нечая, 3-48/38
пров. Дачний, 1-11
пров. Західний, 5-8/9
пров. Зв’язковий, 2/41-55/15
пров. Зелений, 2/16-17
пров. Липневий, 6-11
пров. Луговий, 2/25-9
пров. Олексія Бутовського, 55-67
пров. Проєктний, 3-7
пров. Резервний, 3-23
пров. Центральний, 3/1-14
туп. Зв’язковий, 3-7
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Резервний, 3, 5, 9
вул. Архітектора Сергєєва, 3-49/40
вул. Богдана Хмельницького, 31А-210/2
вул. Братів Тютюнників, 2-27
вул. Володимира Короленка, 3-31/1
вул. Гійома Боплана, 4-78А
вул. Громадянська, 26-55
вул. Затонна, 24
вул. Каховська, 1-47
вул. Кільцева, 3-11
вул. Кооперативна, 1А, 19-84
вул. Лугова, 1-52
вул. Миколи Пирогова, 3-8/10
вул. Нескорених, 4-16
вул. Проєктна, 3-35
вул. Раїси Кириченко, 3-108
вул. Юрія Кондратюка, 82
вул. Юрія Липи, 3/3-46.
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 72-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
пров. Володимира Сосюри, 5
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
туп. Урожайний, 2
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Садова, 5-16.
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