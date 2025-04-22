Вдень 22 квітня російські війська атакували Україну 77 ударними БпЛА типу Shahed

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Українська протиповітряна оборона збила 38 російських безпілотника, ще 31 не досяг цілей - були локаційно втрачені

Протягом дня 22 квітня (із 8.00) російські війська атакували Україну 77 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

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Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми писали, що у ніч на 22 квітня російські війська атакували Україну 54 ударними БПЛА.

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