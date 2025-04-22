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У ніч на 22 квітня російські війська атакували Україну 54 ударними БпЛА — почалася нова атака

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 165

 

Українська протиповітряна оборона збила 38 російських безпілотника, ще 16 не досягли цілей - були локаційно втрачені

У ніч на 22 квітня (із 21.00 21-го квітня) російські війська атакували Україну 54 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ), Чауда (Крим).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.

— З 8.00 почалась нова хвиля російської атаки! Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу! — закликають в повідомленні.

 

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька „пташка“, і вона вбиває».

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО БПЛА Шахеди безпілотники
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