У Кременчуці вночі під час пожежі загинув чоловік — ДСНС

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 276

Сьогодні, 22 квітня, о 01.47 на лінію 101 від місцевих мешканців надійшла інформація про пожежу у квартирі на 2-му поверсі будинку на вулиці Івана Приходька в Кременчуці. На місце виклику відразу прибули підрозділи ДСНС та одразу приступили до гасіння пожежі. У кімнаті квартири вони виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

У зв’язку зі значним задимленням працювало дві ланки рятувальників в апаратах захисту органів дихання та зору.

Рятувальники погасили пожежу о 02.47. Вогонь знищив дерев’яні меблі, домашнє майно та пошкодив вікно та двері.

До гасіння пожежі залучалися підрозділи 15-ї та 16-ї ДПРЧ. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, вранці ми писали, що за минулу добу на Кременчуччині сталося чотири пожежі — вогонь знищив 7 гектар сухої рослинності.