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Дружина керівника Держфінмону Філіпа Проніна працює з менеджеркою підсаксійного олігарха Фірташа — Bihus.Info

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 660

 

До 31 грудня 2024 року Філіп Пронін очолював Полтавську обласну військову адміністрацію

Дружина колишнього начальника Полтавської ОВА, а віднедавна керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Наталія Проніна частково очолила компанію «Тесоро Менеджмент» ставши її співвласницею у 2024 році.

Раніше власницею фірми була Анна Сологуб, яка наразі продовжує обіймати посаду директорки.

До 2024 року Сологуб була членкинею ревізійної комісії підприємства «Рівнеазот», що належить до сфери впливу підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Нині, згідно з інформацією на сайті компанії, вона є членкинею аудиторського комітету.

Компанія «Тесоро Менеджмент», згідно з офіційними документами, спеціалізується на консалтингових послугах, має власний вебсайт і офіс у самому центрі Києва.

Однак, за інформацією Bihus.Info, підприємство не демонструє жодної фінансової активності, а сама Анна Сологуб стверджує, що компанія фактично не здійснює жодної діяльності.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року стало відомо, що начальника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна призначили Головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Філіп Пронін, вже як очільник Держфінмону, надав інформацію президенту Зеленському про те, що гроші з фондів Порошенко передавав членам своєї партії. Це стало однією з причин введення санкцій проти пʼятого президента України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Філіп Пронін Полтавська ОВА президент Зеленский санкції
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