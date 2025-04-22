У Полтаві автівка зіткнулася з мотоциклом — травмовані двоє людей

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 255

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 квітня близько 17.15 у Полтаві на вулиці Остапа Вишні. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення автомобіля Nissan Juke, під керуванням 30-річної водійки, з мотоциклом, за кермом якого був 23-річний чоловік. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій мотоцикла та його 20-річна пасажирка. Постраждалих госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.



