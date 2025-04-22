Завтра у Кременчуці у кількох парках труїтимуть кліщів: де саме

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Завтра, 23 квітня, у Кременчуці оброблятимуть кілька парків від кліщів. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Санітарні роботи зі знищення кліщів проводитимуть на бульварі Українського Відродження, у сквері ім. О. Бабаєва, а також скверах «Енерджі» та «Бидгощ» (зелена зона біля «Спортлайфу»).

Оброблятимуть парки орієнтовно із 6.00 до 18.00.

Після цього містян просять на кілька днів утримуватися від прогулянок парками та не заходити у траву. Або ж після відвідин зелених зон ретельно обробити відкриті частини тіла.

Нагадаємо, обробляти зелені зони у місті почали ще минулого тижня — у п’ятницю проводили санітарну обробку від кліщів у парку «Крюківський».

А тижнем раніше на Полтавщині зафіксували 6 випадків хвороби Лайма, серед яких 2 випадки — у Кременчуцькій громаді.