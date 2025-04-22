У садовому товаристві в Горішніх Плавнях загорівся дачний будинок — власниця отримала опіки

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У зв’язку із сильним задимленням рятувальники гасили пожежу в апаратах захисту органів дихання та зору

У ніч на 22 квітня о 00.00 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу дачного будинку в садовому товаристві «Ромашка» в Горішніх Плавнях. На місце негайно прибув підрозділ ДСНС та відразу приступив до гасіння пожежі. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

У зв’язку із сильним задимленням рятувальники гасили пожежу в апаратах захисту органів дихання та зору. Надзвичайники оперативно ліквідували займання чим запобігли подальшому розповсюдження пожежі. Вогонь знищив побутові речі, вхідні двері, дерев’яні вікна та пошкодив вживані речі. Дачний будинок та майно вдалося врятувати від повного знищення вогнем.

Через пожежу власниця даного будинку отримали опіки.

До гасіння пожежі залучалися підрозділи 17-ї ДПРЧ. Причиною займання може бути коротке замикання електрообігрівача.

— Шановні громадяни! Рятувальники наголошуються на дотримання правил пожежно безпеки під час застосування приладів для обігріву помешкань, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці ми писали, що за минулу добу на Кременчуччині сталося чотири пожежі — вогонь знищив 7 гектар сухої рослинності.

Пізніше стало відомо, що минулої ночі під час пожежі у квартирі в Кременчуці загинув чоловік.