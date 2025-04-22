Свіжі вакансії у Кременчуці: знайди роботу за фахом або спробуй себе в новій сфері

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 165

Пропонуємо добірку актуальних вакансій — від виробництва до домашнього догляду

У Кременчуці та районі роботодавці шукають працівників у різних сферах — зварювальників, водіїв, кухарів, бухгалтерів, охоронників та навіть помічників по господарству. Наводимо найактуальніші пропозиції роботи станом на квітень 2025 року. Виробництво та технічні спеціальності Зварювальники — АТ «Вепр», ТОВ НВП «Укркомцентр» (тел. 068-679-69-69, 067-530-40-19)

Слюсар з ремонту авто — з навчанням та проживанням (тел. 098-704-09-22)

Свердлувальник, терміст, піскоструминник, різальник металу — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)

Різноробочі на будівництво/виробництво — (тел. 067-530-40-19, 067-532-87-80)

Підсобники — (тел. 063-108-69-08). Транспорт і логістика Автослюсар (ходова) — СТО «Авто Сіті», з/п 20–50 тис. грн (тел. 097-241-90-99)

Водій вантажного авто — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)

Водій навантажувача — з/п 15 тис. грн (тел. 063-108-69-08)

Водій-механік на ГАЗ-53 — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69). Будівництво Фасадник, слюсар-будівельник — (тел. 097-222-41-47, 067-532-87-80)

Сантехнік / учень сантехніка — (тел. 097-545-71-54). Бухгалтерія та управління Бухгалтер — ТОВ «Світова канцелярія» (тел. 067-262-93-85)

Головний бухгалтер, головний механік — (тел. 063-108-69-08)

Інженер-механік — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69). Громадське харчування та торгівля Кухарі, помічники, кулінари, м’ясники — Магазин «Секрет» (тел. 067-886-66-76, 098-906-50-74)

Продавець, прибиральниця, посудомийниця — «Секрет» (тел. 067-886-66-76). Склад та логістика Робітник на склад — з/п 8 тис. грн (тел. 067-262-93-85)

Вантажник — (тел. 067-532-70-76). Охорона та безпека Контролер КПП, охоронник — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69)

Молодший інспектор режиму — Кременчуцька виховна колонія (тел. 098-667-00-13)

Охоронники (вахта 14×14) — (тел. 096-659-56-89). Домашній персонал Помічниця по догляду за літнім чоловіком — (тел. 095-836-72-40)

Помічниця для прополки городу — (тел. 098-178-78-68). Прибирання та благоустрій Прибиральниці (магазин, база) — (тел. 098-302-15-42, 067-886-66-76)

Двірник (центр, ОСББ) — (тел. 068-309-97-87). Інше Заготівельник (пенсійного віку) — пункт вторсировини (тел. 067-532-70-76)

Кранівник, оператор машини плазменної різки — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)

Різноробочі (приватний сектор) — (тел. 068-304-72-72)

Робочий на виробництво плитки — (тел. 067-110-44-74). Актуальні вакансії оновлюються щотижня. Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

Поділитись новиною



