Свіжі вакансії у Кременчуці: знайди роботу за фахом або спробуй себе в новій сфері
Сьогодні, 20:42
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Пропонуємо добірку актуальних вакансій — від виробництва до домашнього догляду
У Кременчуці та районі роботодавці шукають працівників у різних сферах — зварювальників, водіїв, кухарів, бухгалтерів, охоронників та навіть помічників по господарству. Наводимо найактуальніші пропозиції роботи станом на квітень 2025 року.
Виробництво та технічні спеціальності
- Зварювальники — АТ «Вепр», ТОВ НВП «Укркомцентр» (тел. 068-679-69-69, 067-530-40-19)
- Слюсар з ремонту авто — з навчанням та проживанням (тел. 098-704-09-22)
- Свердлувальник, терміст, піскоструминник, різальник металу — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)
- Різноробочі на будівництво/виробництво — (тел. 067-530-40-19, 067-532-87-80)
- Підсобники — (тел. 063-108-69-08).
Транспорт і логістика
- Автослюсар (ходова) — СТО «Авто Сіті», з/п 20–50 тис. грн (тел. 097-241-90-99)
- Водій вантажного авто — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)
- Водій навантажувача — з/п 15 тис. грн (тел. 063-108-69-08)
- Водій-механік на ГАЗ-53 — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69).
Будівництво
- Фасадник, слюсар-будівельник — (тел. 097-222-41-47, 067-532-87-80)
- Сантехнік / учень сантехніка — (тел. 097-545-71-54).
Бухгалтерія та управління
- Бухгалтер — ТОВ «Світова канцелярія» (тел. 067-262-93-85)
- Головний бухгалтер, головний механік — (тел. 063-108-69-08)
- Інженер-механік — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69).
Громадське харчування та торгівля
- Кухарі, помічники, кулінари, м’ясники — Магазин «Секрет» (тел. 067-886-66-76, 098-906-50-74)
- Продавець, прибиральниця, посудомийниця — «Секрет» (тел. 067-886-66-76).
Склад та логістика
- Робітник на склад — з/п 8 тис. грн (тел. 067-262-93-85)
- Вантажник — (тел. 067-532-70-76).
Охорона та безпека
- Контролер КПП, охоронник — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69)
- Молодший інспектор режиму — Кременчуцька виховна колонія (тел. 098-667-00-13)
- Охоронники (вахта 14×14) — (тел. 096-659-56-89).
Домашній персонал
- Помічниця по догляду за літнім чоловіком — (тел. 095-836-72-40)
- Помічниця для прополки городу — (тел. 098-178-78-68).
Прибирання та благоустрій
- Прибиральниці (магазин, база) — (тел. 098-302-15-42, 067-886-66-76)
- Двірник (центр, ОСББ) — (тел. 068-309-97-87).
Інше
- Заготівельник (пенсійного віку) — пункт вторсировини (тел. 067-532-70-76)
- Кранівник, оператор машини плазменної різки — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)
- Різноробочі (приватний сектор) — (тел. 068-304-72-72)
- Робочий на виробництво плитки — (тел. 067-110-44-74).
Актуальні вакансії оновлюються щотижня.
Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
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