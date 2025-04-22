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Свіжі вакансії у Кременчуці: знайди роботу за фахом або спробуй себе в новій сфері

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 165

 Пропонуємо добірку актуальних вакансій — від виробництва до домашнього догляду

У Кременчуці та районі роботодавці шукають працівників у різних сферах — зварювальників, водіїв, кухарів, бухгалтерів, охоронників та навіть помічників по господарству. Наводимо найактуальніші пропозиції роботи станом на квітень 2025 року.

Виробництво та технічні спеціальності

  • Зварювальники — АТ «Вепр», ТОВ НВП «Укркомцентр» (тел. 068-679-69-69, 067-530-40-19)
  • Слюсар з ремонту авто — з навчанням та проживанням (тел. 098-704-09-22)
  • Свердлувальник, терміст, піскоструминник, різальник металу — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)
  • Різноробочі на будівництво/виробництво — (тел. 067-530-40-19, 067-532-87-80)
  • Підсобники — (тел. 063-108-69-08).

Транспорт і логістика

  • Автослюсар (ходова) — СТО «Авто Сіті», з/п 20–50 тис. грн (тел. 097-241-90-99)
  • Водій вантажного авто — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)
  • Водій навантажувача — з/п 15 тис. грн (тел. 063-108-69-08)
  • Водій-механік на ГАЗ-53 — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69).

Будівництво

  • Фасадник, слюсар-будівельник — (тел. 097-222-41-47, 067-532-87-80)
  • Сантехнік / учень сантехніка — (тел. 097-545-71-54).

Бухгалтерія та управління

  • Бухгалтер — ТОВ «Світова канцелярія» (тел. 067-262-93-85)
  • Головний бухгалтер, головний механік — (тел. 063-108-69-08)
  • Інженер-механік — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69).

Громадське харчування та торгівля

  • Кухарі, помічники, кулінари, м’ясники — Магазин «Секрет» (тел. 067-886-66-76, 098-906-50-74)
  • Продавець, прибиральниця, посудомийниця — «Секрет» (тел. 067-886-66-76).

Склад та логістика

  • Робітник на склад — з/п 8 тис. грн (тел. 067-262-93-85)
  • Вантажник — (тел. 067-532-70-76).

Охорона та безпека

  • Контролер КПП, охоронник — АТ «Вепр» (тел. 068-679-69-69)
  • Молодший інспектор режиму — Кременчуцька виховна колонія (тел. 098-667-00-13)
  • Охоронники (вахта 14×14) — (тел. 096-659-56-89).

Домашній персонал

  • Помічниця по догляду за літнім чоловіком — (тел. 095-836-72-40)
  • Помічниця для прополки городу — (тел. 098-178-78-68).

Прибирання та благоустрій

  • Прибиральниці (магазин, база) — (тел. 098-302-15-42, 067-886-66-76)
  • Двірник (центр, ОСББ) — (тел. 068-309-97-87).

Інше

  • Заготівельник (пенсійного віку) — пункт вторсировини (тел. 067-532-70-76)
  • Кранівник, оператор машини плазменної різки — «Укркомцентр» (тел. 067-530-40-19)
  • Різноробочі (приватний сектор) — (тел. 068-304-72-72)
  • Робочий на виробництво плитки — (тел. 067-110-44-74).

Актуальні вакансії оновлюються щотижня. 

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: робота робота у Кременчуці вакансія
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