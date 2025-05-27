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Надзвичайні новини

У Полтаві чоловік жорстоко побив співмешканку: жінка в лікарні без свідомості

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 202

 Зловмиснику повідомили про підозру, суд узяв його під варту

У Полтаві чоловіка підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своїй співмешканці. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

24 травня близько 10.00 медики повідомили правоохоронців про госпіталізацію жінки у тяжкому стані. Слідчо-оперативна група прибула на місце події, де встановила, що 53-річний чоловік під час конфлікту побив 42-річну жінку. Потерпіла була без свідомості.

Начальник відділення поліції №1 (Подільський район) Андрій Полонський зазначив, що фігуранту вже повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

Розслідування триває за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція передбачає до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Кременчуці чоловік отримав 5 років тюрми за те, що битою побив знайомого у дворі багатоповерхівки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тілесні ушкодження побиття
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