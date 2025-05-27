Жінка з Полтавщини «купила дров» у шахраїв на 3500 гривень

43-річна мешканка Гоголівської громади, що в Миргородському районі, стала жертвою шахраїв. Жінка знайшла оголошення про продаж деревини в соціальній мережі, зв’язалася з невідомим продавцем і погодилася на передоплату. Після того як перерахувала 3500 гривень — «продавець» перестав виходити на зв'язок. Товар жінка так і не отримала.
Про це 27 травня повідомили у поліції Полтавщини. Подією займається сектор дізнання відділення №3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу. Наразі вирішується питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України — шахрайство.
Правоохоронці нагадують правила безпечних онлайн-покупок:
Якщо ви стали жертвою шахраїв — телефонуйте 102 або звертайтеся до найближчого відділку поліції.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.
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