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Надзвичайні новини

Жінка з Полтавщини «купила дров» у шахраїв на 3500 гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 253

 Поліція відкриває провадження за фактом шахрайства

43-річна мешканка Гоголівської громади, що в Миргородському районі, стала жертвою шахраїв. Жінка знайшла оголошення про продаж деревини в соціальній мережі, зв’язалася з невідомим продавцем і погодилася на передоплату. Після того як перерахувала 3500 гривень — «продавець» перестав виходити на зв'язок. Товар жінка так і не отримала.

Про це 27 травня повідомили у поліції Полтавщини. Подією займається сектор дізнання відділення №3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу. Наразі вирішується питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Правоохоронці нагадують правила безпечних онлайн-покупок:

  • купуйте товар тільки в перевірених продавців;
  • не передавайте особисті банківські дані;
  • не здійснюйте передоплату за неперевірений товар;
  • читайте відгуки та коментарі.

Якщо ви стали жертвою шахраїв — телефонуйте 102 або звертайтеся до найближчого відділку поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
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