У Полтавській обласній психіатричній лікарні людей утримували проти волі — омбудсман

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У Полтавському обласному закладі з надання психіатричної допомоги утримували проти волі 29 людей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 28 травня.

За його словами, у приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі. У них вилучили документи та мобільні телефони. Люди стверджували, що їх залучали до примусової безоплатної праці.

Нині відкрили кримінальне провадження, проводяться слідчі дії, заявив Лубінець.

Нагадаємо, наприкінці 2024-го у Полтаві стався конфлікт за участі керівника обласної психіатричної лікарні Віктора Волошина. Тоді чоловік на екскаваторі намагався знести дерево у сусідньому дворі лікарні, відстрілюючись від його мешканців.