На Полтавщині шкільний автобус з дітьми з’їхав у кювет: троє дітей у лікарні

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У салоні перебували 10 дітей, двоє вчителів і медик

У вівторок, 28 травня, близько 9.10 у селищі Білики (Полтавський район) сталася ДТП за участю шкільного автобуса «Богдан». Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, транспортний засіб, яким керував 72-річний водій, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.

У салоні перебували десять дітей, двоє педагогів та медичний працівник. Унаслідок аварії постраждали троє хлопчиків віком 6–7 років. Їх госпіталізували для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості ушкоджень.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Причини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, що напередодні на автотрасі під Кобеляками фура зіткнулася з мікроавтобусом.