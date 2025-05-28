Завтра декілька кварталів Кременчука залишаться без водопостачання через ремонтні роботи: адреси

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Також можливе зниження тиску в центральній частині міста — на КП «Кременчукводоканал» радять зробити необхідний запас води

У четвер, 29 травня, з 8.00 і до закінчення робіт із заміни трьох одиниць запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі, декілька кварталів Кременчука залишаться без водопостачання, повідомляє «Кременчукводоканал».

Тимчасово буде припинено холодне водопостачання за адресами:

вул. Миколи Татарулі, буд. 18, 76/1, 94, 97, 98/13, 104, 106, 110, 112, 128, 130, 132, 143, 145, 154/14, 164, 194 А, 202, 204;

квт. 274;

пров. 5й Індустріальний, буд. 12;

пров. 6й Індустріальний, буд. 12;

пров. Індустріальний, буд. 47; 67; 74/4; 72;

проїзд 2й Індустріальний, буд. 4;

пров. Олекси Гірника;

вул. Індустріальна, буд. 41, 43, 44, 45/9, 47, 48Б, 48-А, 49, 50, 50-А, 50-Б, 51, 52, 53, 54/1, 54, 57, 56/2, 58/1, 59, 61, 64/2, 66/1, 68/2, 69, 71, 74, 75, 77, 80/7, 87, 93/9, 99.

вул. Олексія Древаля, буд. 24, 25, 25А, 27-А, 29, 30, 32, 34, 34-Б, 35, 36, 37, 43, 47, 70, 71-А, 72, 73, 74, 77, 79/1, 88, 90, 92, 98/1, 100, 101, 112, 114, 144, 145-А, 147, 169, 177, 181, 187, 189, 191.

пров. Великокохнівський, буд. 115;

проїзд Великокохнівський;

вул. Великокохнівська;

вул. Віри Холодної, буд. 1 32/6;

квт. 304;

пров. Петрівський, буд. 3; 10; 12; 13; 14; 16;

вул. Нечуя Левицького, буд. 3; 5; 11;

вул. Автозаводська, буд. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 19; 21; 24; 25; 26;

туп. Автозаводський;

пров. Сонячний;

пров. Прибережний;

вул. Харківська, буд. 16, 18, 20, 22, 24, 23, 26, 27, 28;

просп. Лесі Українки, буд. 138, 140, 142, 142А, 144, 146.

Також можливе зниження тиску в центральній частині міста!

На КП «Кременчукводоканал» рекомендують споживачам зробити необхідний запас води!

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води. Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: