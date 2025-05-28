Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Завтра декілька кварталів Кременчука залишаться без водопостачання через ремонтні роботи: адреси

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 344

 

Також можливе зниження тиску в центральній частині міста — на КП «Кременчукводоканал» радять зробити необхідний запас води

У четвер, 29 травня, з 8.00 і до закінчення робіт із заміни трьох одиниць запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі, декілька кварталів Кременчука залишаться без водопостачання, повідомляє «Кременчукводоканал».

Тимчасово буде припинено холодне водопостачання за адресами:

  • вул. Миколи Татарулі, буд. 18, 76/1, 94, 97, 98/13, 104, 106, 110, 112, 128, 130, 132, 143, 145, 154/14, 164, 194 А, 202, 204;
  • квт. 274;
  • пров. 5й Індустріальний, буд. 12;
  • пров. 6й Індустріальний, буд. 12;
  • пров. Індустріальний, буд. 47; 67; 74/4; 72;
  • проїзд 2й Індустріальний, буд. 4;
  • пров. Олекси Гірника;
  • вул. Індустріальна, буд. 41, 43, 44, 45/9, 47, 48Б, 48-А, 49, 50, 50-А, 50-Б, 51, 52, 53, 54/1, 54, 57, 56/2, 58/1, 59, 61, 64/2, 66/1, 68/2, 69, 71, 74, 75, 77, 80/7, 87, 93/9, 99.
  • вул. Олексія Древаля, буд. 24, 25, 25А, 27-А, 29, 30, 32, 34, 34-Б, 35, 36, 37, 43, 47, 70, 71-А, 72, 73, 74, 77, 79/1, 88, 90, 92, 98/1, 100, 101, 112, 114, 144, 145-А, 147, 169, 177, 181, 187, 189, 191.
  • пров. Великокохнівський, буд. 115;
  • проїзд Великокохнівський;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Віри Холодної, буд. 1 32/6;
  • квт. 304;
  • пров. Петрівський, буд. 3; 10; 12; 13; 14; 16;
  • вул. Нечуя Левицького, буд. 3; 5; 11;
  • вул. Автозаводська, буд. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 19; 21; 24; 25; 26;
  • туп. Автозаводський;
  • пров. Сонячний;
  • пров. Прибережний;
  • вул. Харківська, буд. 16, 18, 20, 22, 24, 23, 26, 27, 28;
  • просп. Лесі Українки, буд. 138, 140, 142, 142А, 144, 146.

Також можливе зниження тиску в центральній частині міста!

На КП «Кременчукводоканал» рекомендують споживачам зробити необхідний запас води!

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води. Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

  • 0 (800) 605-660,
  • (050) 305-45-71,
  • (067) 403-97-86.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал ремонт водопостачання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх