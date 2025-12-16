Олена Шуляк
Ще близько 18 тисяч українських сімей зможуть отримати власне житло

Сьогодні, 13:03

 

Українців, які планують придбання житла у 2026 році, закликають подавати заявки на участь у програмі вже зараз — зробити це можна за кілька хвилин через застосунок «Дія»

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить ще близько 18 тисячам українських сімей скористатися програмою пільгової іпотеки «єОселя». Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, до кінця 2025 року Міністерство фінансів випустить облігації внутрішньої державної позики на суму 30 млрд грн та внесе їх до статутного капіталу ПрАТ «Укрфінжитло». Це забезпечить фінансовий ресурс для продовження видачі іпотечних кредитів за пільговими ставками.

— У фокусі програми — військові, працівники сектору безпеки й оборони, вчителі, медики, науковці, внутрішньо переміщені особи та сім’ї, які втратили житло через війну, — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця Уряду закликала українців, які планують придбання житла у 2026 році, подавати заявки на участь у програмі вже зараз. Зробити це можна за кілька хвилин через застосунок «Дія».

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить мобілізованим військовослужбовцям скористатися державною програмою доступної іпотеки «єОселя» на нових умовах. Відтепер за цією програмою можуть взяти іпотечний кредит за найнижчою процентною ставкою (3%), як ті військовослужбовці, що служить за контрактом, так і мобілізовані. 

У вересні ми повідомляли, що за програмою «єОселя» набув чинності механізм компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій.

У серпні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми «єОселя».

У липні ми повідомляли, що за три роки дії програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» близько 18 тисяч українців вже нею скористалися. Загальна сума виданих кредитів на той час перевищила 30 млрд грн.

Два роки тому ми пояснювали, куди треба звернутися, якщо бажаєте оформити іпотеку «єОселя».

Автор: Віктор Крук
Вверх