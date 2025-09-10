Програма «єОселя»: набув чинності механізм компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій

Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою та щомісячних платежів протягом першого року кредитування
Відсьогодні в межах програми «єОселя» почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Компенсація від держави за програмою «єОселя» для ВПО та мешканців прифронтових територій запрацює після врегулювання механізму взаємодії між Пенсійним фондом України та банками-партнерами програми «єОселя».
Новий механізм передбачає
Хто може скористатися
Громадяни, які мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території, і ані вони, ані члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не здійснювали відчуження житла протягом останніх 36 місяців. Виняток — якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси.
Відповідно до умов програми:
Що таке прифронтові території?
Це території, включені до офіційного Переліку, затвердженого Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, на яких ведуться або велися бойові дії, або які перебувають під тимчасовою окупацією РФ, і для яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.
Вимоги щодо житла
Усі заявники мають відповідати умовам участі в програмі «єОселя».
Як отримати компенсацію?
Довідково
Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські товари та створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала у жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.
