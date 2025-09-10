Олена Шуляк
Кременчук, Україна, Світ

Кабмін визначив порядок перетворення державних та комунальних підприємств на АТ, ТОВ та ДНП

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 241

 

Ухвалення урядом відповідних постанов відбулося в рамках реформи системи організаційно правових форм власності в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив низку постанов, які визначають механіку перетворення державних і комунальних підприємств на сучасні, зрозумілі для бізнесу, і такі, які відповідають міжнародним практикам, організаційно-правові форми: акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або державні некомерційні товариства (ДНТ). Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У відомстві зазначили, що ухвалення постанов відбулося в рамках реформи системи організаційно правових форм власності. Законом України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 № 4196-IX Верховна Рада ухвалила важливі зміни, якими з 28 серпня 2025 року припинено дію Господарського кодексу України (ГКУ), а систему організаційно-правових форм діяльності юридичних осіб приведено у відповідність до європейських стандартів.

Серед ключових новацій цього закону — заміна такої організаційно-правової форми субʼєктів господарювання, як державні підприємства. Від моменту втрати чинності ГКУ, у державних підприємств є три роки, щоб пройти процес перетворення на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, або державні некомерційні товариства.

— Розроблені постанови, які ухвалено Урядом, визначають, яким чином державні та комунальні підприємства будуть жити в умовах нового законодавства. Ми відходимо від радянської спадщини, уніфікуємо правила гри для всіх і ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором, — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Ухвалені норми встановлюють уніфіковані правила перетворення державних і комунальних підприємств у АТ, ТОВ або ДНТ. Вони сприятимуть ефективній реалізації нового законодавства про особливості діяльності юридичних осіб у перехідний період.

Зокрема, йдеться про наступні постанови:

  • «Про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в державне некомерційне товариство».
  • «Про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі».
  • «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

У міністерстві нагадали, що відповідно до закону № 4196-IX, після моменту втрати чинності Господарським кодексом, засновники державних підприємств мають 6 місяців, щоб прийняти рішення про перетворення ДП на будь-яку іншу, сучасну організаційно-правову форму: АТ, ТОВ або ДНТ. Весь процес реорганізації має завершитися протягом трьох років з моменту втрати чинності ГКУ.

Засновники комунальних підприємств (органи місцевого самоврядування) також можуть, але за власним бажанням, перетворити свої комунальні підприємства на АТ або ТОВ та ДНТ, задля підвищення ефективності управління майном.

Зазначимо, що у Кременчуцькій міській територіальній громаді наразі є 50 комунальних підприємств та закладів. Така кількість представлена на сайті Кременчуцької міської ради. Отже, незабаром усі вони будуть перетворені на АТ або ТОВ та ДНТ.

Автор: Віктор Крук
