«єОселя»: українці вже отримали іпотечних кредитів на 30 млрд грн

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 86

Понад половину позичальників – військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%

Близько 18 тисяч українців вже скористалися програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя», яка діє з жовтня 2022 року. Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

— 18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисячі дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн. Попит на доступну іпотеку залишається високим. Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Хто отримує кредити

Понад половину позичальників — це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%. Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:

9 331 родина військових за контрактом та представників сектору безпеки;

1 413 медиків;

1 406 педагогів;

369 науковців.

Іпотекою під 7% скористалися понад 5,5 тисячі українців. Серед них:

4 496 українців, які не мають житла або мають житло меншої площі, ніж передбачено нормативом;

672 внутрішньо переміщених осіб;

411 ветеранів.

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Майже 45% учасників програми — українці віком від 26 до 35 років, ще 33% — у віці 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.

Найпопулярнішим залишається компактне житло — близько 80%:

39% — житло площею менше ніж 50 м²,

ще 39% — у межах 50–73 м².

За типом нерухомості:

11 466 кредитів видано на житло вторинного ринку,

6 632 — на житло першого продажу, з яких 1 449 — у будинках на етапі будівництва.

Найбільше житла за програмою придбано у Київській області (5 002 кредити) та Києві (3 885 кредитів)

У повідомленні зазначається, що у 2025 році українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких — на житло в новобудовах.

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна отримає від БРРЄ 100 млн євро для видачі компенсацій за знищене житло в рамках програми «єВідновлення».

Раніше ми писали, як державна програма «єВідновлення» працює в Кременчуці та хто може нею скористатися. Ми також повідомляли, що перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення».