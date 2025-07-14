«єОселя»: українці вже отримали іпотечних кредитів на 30 млрд грн

Понад половину позичальників – військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%
Близько 18 тисяч українців вже скористалися програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя», яка діє з жовтня 2022 року. Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Понад половину позичальників — це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%. Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:
Іпотекою під 7% скористалися понад 5,5 тисячі українців. Серед них:
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Майже 45% учасників програми — українці віком від 26 до 35 років, ще 33% — у віці 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.
Найпопулярнішим залишається компактне житло — близько 80%:
За типом нерухомості:
Найбільше житла за програмою придбано у Київській області (5 002 кредити) та Києві (3 885 кредитів)
У повідомленні зазначається, що у 2025 році українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких — на житло в новобудовах.
Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна отримає від БРРЄ 100 млн євро для видачі компенсацій за знищене житло в рамках програми «єВідновлення».
Раніше ми писали, як державна програма «єВідновлення» працює в Кременчуці та хто може нею скористатися. Ми також повідомляли, що перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення».
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