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Україна отримає від БРРЄ 100 млн євро для видачі компенсацій за знищене житло в рамках програми «єВідновлення»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 48

  

Цього вистачить для надання допомоги у придбанні житла до кінця року 3 тисячам сімей

Уряд України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали угоду, яка розширює фінансування на забезпечення житлом українців, які втратили свої оселі через війну. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Від імені України угоду підписав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час Конференції з відновлення України (URC-2025) у Римі. 

Фінансування у розмірі 100 мільйонів євро буде спрямоване на компенсації у вигляді житлових сертифікатів, в рамках програми «єВідновлення». Сертифікати видаються відповідним категоріям громадян для придбання нового житла, замість знищеного внаслідок російської агресії. За сертифікат можна придбати квартиру, приватний будинок або профінансувати майбутнє будівництво власного помешкання.

Минулого року, БРРЄ надав кредит на 100 мільйонів євро, що дозволило підтримати близько 3 тисяч родин або ж 7 тисяч людей. Додаткові 100 мільйонів євро дозволять забезпечити допомогу ще приблизно 3 тисячам сімей до кінця 2025 року.

Враховуючи, що кількість отриманих заявок за весь період перевищила 53 тисячі, а понад 10 тисяч нових бенефіціарів уже очікують на допомогу, уряд України підтвердив потребу у подальшій фінансовій підтримці.

Держава допомагає українцям, які втратили житло через бойові дії — Мінветеранів

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) — це багатосторонній банк розвитку, який має виключно соціальний мандат від 43 країн-членів. БРРЄ фінансує інвестиції та надає технічну допомогу у соціальних секторах, таких як освіта, охорона здоров’я та доступне житло, приділяючи особливу увагу потребам уразливих категорій населення, а також соціальним аспектам змін клімату та охорони довкілля.

Нагадаємо, раніше ми писали, як державна програма «єВідновлення» працює в Кременчуці та хто може нею скористатися. Ми також повідомляли, що перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення».

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Автор: Віктор Крук
Теги: євідновлення єОселя пошкоджене житло державна програма
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