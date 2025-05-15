Ще 25 тисяч українських родин отримають компенсації за пошкоджене житло за програмою «ЄВідновлення»

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Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом підписали угоду для виділення додаткових 84 мільйони доларів для продовження проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)».

Про це повідомила пресслужба уряду.

— Ми підписали фінансову угоду, яка стала можливою у рекордні терміни, адже ініціювання цього питання відбулось лише півтора місяця тому. Кошти будуть спрямовані на підтримку програми «єВідновлення» для виплати компенсацій на пошкоджене майно та для підтримки розвитку Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Очікуємо, що завдяки цьому фінансуванню понад 25 тисяч сімей зможуть відремонтувати свої оселі та повернутися до нормального життя. Висловлюю щиру подяку за неймовірну злагоджену роботу та професіоналізм командам нашого Уряду та Світового Банку, — зазначив Олексій Кулеба.

Кошти будуть розподілені наступним чином:

82,5 мільйона доларів: — надання компенсацій громадянам для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення;

1,5 мільйона доларів — підтримка та вдосконалення Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) — ключового цифрового інструменту для відстеження та аналізу потреб у відбудові країни.

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Нагадаємо, проєкт «HOPE» реалізується завдяки партнерству зі Світовим Банком. До нього входять компенсації для відновлення пошкодженого житла в рамках «єВідновлення», а також компонент відновлення багатоквартирних будинків. Наразі він є наймасштабнішим проєктом у житловому секторі України.

Детальніше про програму та можливості державної підтримки можна дізнатися на порталі «єВідновлення».