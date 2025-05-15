На Кременчуччині може з'явитися новий ставок: фахівці досліджують територію

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 289

З'явиться нова водойма поблизу одного з сіл у Горішньоплавнівській громаді

У Кременчуцькому районі поблизу Горішніх Плавнів може з’явитися новий ставок. Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів.

Відомо, що місце для нової водойми визначили за селом Григоро-Бригадирівки Горішньоплавнівської громади. Фахівці Регіонального офісу водних ресурсів уже провели там топографо-геодезичні вишукування.

Замовником робіт виступило Селянське (Фермерське) господарство «Ліс»: вони й проведуть роботи із розчищення та облаштування ставка-копанки на цій території.

Нагадаємо, минулого місяця спеціалісти Регіонального офісу водних ресурсів провели моніторинг водойм у Кременчуцькому районі. Рівень води у ставках та водосховищах перебував на нормальному рівні, але прогнозували низьке водопілля.