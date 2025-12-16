Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

Загинув на війні військовий з Кременчуччини Василь Чміль

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 430

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

15 грудня Глобинська громада прощалася з захисником Василем Чмілем. Громада схилившись на коліно біля пам’ятника Захисникам України у Свято-Михайлівському сквері провели в останню путь захисника України.  

Василь Васильович Чміль народився 11 листопада 1996 року в селі Сіренки. За інформацією пресслужби Глобинської громади, Василь з дитинства — щирий, жвавий, працьовитий, завжди готовий підставити плече допомоги рідним, друзям, усім, хто її потребував. Таким його запам’ятали близькі — світлою людиною з відкритим серцем і добрим поглядом.

 
По закінченні Великокринківської школи юнак здобув фах слюсаря. Любив землю, техніку, футбол — усе, що вимагало сили рук, наполегливості й душі. Працював чесно, жив просто, мріяв про мирне життя на своїй землі.
18 серпня 2024 року Василь став до лав оборонців України. Служив кулеметником стрілецького відділення батальйону територіальної оборони. Дисциплінований, відповідальний, надійний — він сумлінно виконував кожне бойове завдання, не шукаючи легших шляхів, бо знав: за його спиною — дім, родина, громада, Україна.
25 листопада 2025 року, загинув 29-річний Василь Чміль, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Безсалівка на Сумщині. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Глобине
Вверх