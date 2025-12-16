З 28 грудня з Кременчука запустять прямий поїзд до Перемишля

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 826

Із 28 грудня з Кременчука можна буде дістатися до польського міста Перемишль прямим залізничним сполученням. Новий міжнародний маршрут відкриває додаткові можливості для подорожей до Європи без необхідності пересадок.

Як повідомляється, йдеться про причіпні вагони, які за розкладом приєднуватимуть до поїзда Кременчук—Ужгород.

Поїзд вирушатиме з Кременчука о 17.50, а прибуватиме до Перемишля об 11.20 наступного дня.

Час у дорозі становитиме 18 годин 30 хвилин.

Вартість квитка — становить 3149 гривень.

Маршрут проходитиме через Київ, Вінницю та Львів, що робить його зручним також для пасажирів з інших регіонів України.

Нагадаємо, що поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль йде через Полтаву.