Драматичний фінал у Львові: Сергій Радченко завершив кар’єру — раптова травма не дозволила стати чемпіоном WBC

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 479

Грюкнути дверима 38-річному боксеру не вдалось: вже у першому раунді Сергій пошкодив руку і не зміг продовжити боротьбу

У суботу, 13 грудня, у Львові відбувся вечір боксу від промоутерської компанії K.O Promotions. Головною подією шоу став титульний поєдинок за пояс WBC Francophone у ваговій категорії бріджервейт між українцями Олександром Грицівим (12–0, 8 КО) та Сергієм Радченком (11–9, 5 КО).

Вже у першому раунді Олександр Гриців відправив суперника у нокдаун, під час якого Сергій Радченко отримав серйозне пошкодження руки. Попередній огляд лікаря підтвердив підозру на розрив біцепса — травму, яка унеможливила продовження бою. Як наслідок, Гриців здобув перемогу технічним нокаутом, зберігши свій непереможений статус.

Відео бою Сергія Радченка з 6.52.00

Для 38-річного Сергія Радченка цей поєдинок став останнім в професійному боксі. Боксер символічно завершив виступи у місті, де 11 років тому відбувся його професійний дебют.

«Дуже шкода, що так усе вийшло. Як лікар сказав, а я вже таку травму проходив — розрив біцепса, здається. Це сумно, але я дякую боксу. Сьогодні в мене останній бій, і я дякую боксу за 28 років. Цей вид спорту навчив: не дивлячись на те, що болить, ти посміхаєшся людям. Ти стоїш у ринзі й знаєш, що ти це теж здолаєш. Я вітаю Олександра. Він молодий, перспективний хлопець, і, думаю, ми побачимо ще багато його цікавих поєдинків. У 2014 році в мене був дебют саме у Львові, на «Львів-Арені». І для мене було дуже символічно закінчити кар’єру боксера саме у Львові», — сказав Сергій Радченко після поєдинку.

Нагадаємо, що Сергій Радченко спортом почав займатися з 10 років, пройшовши шлях від аматорських змагань до професійного боксу. Він багаторазово ставав чемпіоном і призером України, бронзовим призером Кубка Європи та срібним призером чемпіонату Європи серед студентів.

Радченко виступав в крузервейті, бріджервейті та хевівейті. У його доробку звання чемпіона України, чемпіона WBC Ukraine та WBC Silver. Також він був бронзовим призером Кубка Європи та срібним призером чемпіонату Європи серед студентів (2009) у категорії до 91 кг, дворазовим чемпіоном Кубка України.

У 2014 році дебютував як професіонал, а в 2023–2024 роках завоював титули WBC Ukraine і WBC Silver у вазі бриджервейт. Він був претендентом на пояс чемпіона світу в бріджервейті, але у травні цього року програв чинному володарю поясу Кевіну Лерені.

Сергій неодноразово був спаринг-партнером Олександра Усика, Володимира Кличка та інших відомих боксерів. Загалом на профі-рингу Радченко провів 20 боїв, в яких здобув 11 перемог.

Нагадаємо, що торік Радченко потрапив у Книгу рекордів України.