Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Топ-новина, Кременчук

Драматичний фінал у Львові: Сергій Радченко завершив кар’єру — раптова травма не дозволила стати чемпіоном WBC

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 479

 

Грюкнути дверима 38-річному боксеру не вдалось: вже у першому раунді Сергій пошкодив руку і не зміг продовжити боротьбу

У суботу, 13 грудня, у Львові відбувся вечір боксу від промоутерської компанії K.O Promotions. Головною подією шоу став титульний поєдинок за пояс WBC Francophone у ваговій категорії бріджервейт між українцями Олександром Грицівим (12–0, 8 КО) та Сергієм Радченком (11–9, 5 КО).

Вже у першому раунді Олександр Гриців відправив суперника у нокдаун, під час якого Сергій Радченко отримав серйозне пошкодження руки. Попередній огляд лікаря підтвердив підозру на розрив біцепса — травму, яка унеможливила продовження бою. Як наслідок, Гриців здобув перемогу технічним нокаутом, зберігши свій непереможений статус.

Відео бою Сергія Радченка з 6.52.00

Для 38-річного Сергія Радченка цей поєдинок став останнім в професійному боксі. Боксер символічно завершив виступи у місті, де 11 років тому відбувся його професійний дебют.

«Дуже шкода, що так усе вийшло. Як лікар сказав, а я вже таку травму проходив — розрив біцепса, здається. Це сумно, але я дякую боксу. Сьогодні в мене останній бій, і я дякую боксу за 28 років.

Цей вид спорту навчив: не дивлячись на те, що болить, ти посміхаєшся людям. Ти стоїш у ринзі й знаєш, що ти це теж здолаєш.

Я вітаю Олександра. Він молодий, перспективний хлопець, і, думаю, ми побачимо ще багато його цікавих поєдинків.

У 2014 році в мене був дебют саме у Львові, на «Львів-Арені». І для мене було дуже символічно закінчити кар’єру боксера саме у Львові», — сказав Сергій Радченко після поєдинку.

Нагадаємо, що Сергій Радченко спортом почав займатися з 10 років, пройшовши шлях від аматорських змагань до професійного боксу. Він багаторазово ставав чемпіоном і призером України, бронзовим призером Кубка Європи та срібним призером чемпіонату Європи серед студентів.

Радченко виступав в крузервейті, бріджервейті та хевівейті. У його доробку звання чемпіона України, чемпіона WBC Ukraine та WBC Silver. Також він був бронзовим призером Кубка Європи та срібним призером чемпіонату Європи серед студентів (2009) у категорії до 91 кг, дворазовим чемпіоном Кубка України.

У 2014 році дебютував як професіонал, а в 2023–2024 роках завоював титули WBC Ukraine і WBC Silver у вазі бриджервейт. Він був претендентом на пояс чемпіона світу в бріджервейті, але у травні цього року програв чинному володарю поясу Кевіну Лерені.

Сергій неодноразово був спаринг-партнером Олександра Усика, Володимира Кличка та інших відомих боксерів. Загалом на профі-рингу Радченко провів 20 боїв, в яких здобув 11 перемог.

Нагадаємо, що торік Радченко потрапив у Книгу рекордів України.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Сергій Радченко Радченко
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх