Спорт, Кременчук

Кременчужани здобули 11 медалей на всеукраїнському турнірі з тхеквондо у Полтаві

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 55

 Після перерви вихованці ДЮСШ ім. В. Кисельова повернулись до змагань з гідним результатом

13 вересня у Полтаві відбувся Всеукраїнський турнір з тхеквондо ВТФ під назвою «Кращий з кращих!». Участь у ньому взяли 337 спортсменів із 23 команд восьми областей України, зокрема й кременчужани. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації тхеквондо WT Олександр Березянський.

Змагання проходили за правилами тхеквондо ВТФ:

  • у категорії «А» виступили 203 спортсмени (48 жінок);
  • у категорії «Б» — 134 спортсмени (50 жінок).

Вихованці ДЮСШ ім. В. Кисельова після тривалої перерви здобули 11 медалей:

  • 3 золоті
  • 2 срібні
  • 6 бронзових.
— Пишаємося кожним спортсменом і впевнено рухаємось до нових перемог! — зазначають у федерації.

Нагадаємо, що у червні кременчуцькі таеквондисти завоювали призові місця у змаганнях на Кіровоградщині.


Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Олександр Березянський
Теги: тхеквондо
