Кременчужани здобули 11 медалей на всеукраїнському турнірі з тхеквондо у Полтаві

13 вересня у Полтаві відбувся Всеукраїнський турнір з тхеквондо ВТФ під назвою «Кращий з кращих!». Участь у ньому взяли 337 спортсменів із 23 команд восьми областей України, зокрема й кременчужани. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації тхеквондо WT Олександр Березянський.
Нагадаємо, що у червні кременчуцькі таеквондисти завоювали призові місця у змаганнях на Кіровоградщині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.