Кременчуцькі таеквондисти завоювали призові місця у змаганнях на Кіровоградщині

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 135

Спортсмени привезли зі змагань два перших та три третіх місця

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця у змаганнях з Відкритої першості з Таеквон-до І.Т.Ф. на Кіровоградщині. Про це інформують педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де таеквондисти навчаються.

Участь у змаганнях взяли вихованці ліцею Владислав Рєзніков та Антон Пархоменко. За результатами поєдинків на рахунку у Владислава два перших і одне третє місце, а в Антона — два третіх місця.

Готували спортсменів до змагань тренери Олег Корабельников та Артем Григорян.

Нагадаємо, у травні кременчуцькі таеквондисти привезли 21 медаль із Всеукраїнського турніру в Полтаві.