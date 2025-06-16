Кременчуцькі таеквондисти завоювали призові місця у змаганнях на Кіровоградщині

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця у змаганнях з Відкритої першості з Таеквон-до І.Т.Ф. на Кіровоградщині. Про це інформують педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де таеквондисти навчаються.
Участь у змаганнях взяли вихованці ліцею Владислав Рєзніков та Антон Пархоменко. За результатами поєдинків на рахунку у Владислава два перших і одне третє місце, а в Антона — два третіх місця.
Готували спортсменів до змагань тренери Олег Корабельников та Артем Григорян.
Нагадаємо, у травні кременчуцькі таеквондисти привезли 21 медаль із Всеукраїнського турніру в Полтаві.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.