Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 17 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Велика набережна, 55–65
вул. Ярмаркова, 36.
квт. 101, 10А
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
пров. Абрикосовий, 1–21А
пров. Абрикосовий, 23–25/28
вул. Архітектора Сергєєва, 16–49/40
пров. Бакинський, 5/6
пров. Бакинський, 5/7–8/8
пров. Бар’єрний, 2/5–6
пров. Бар’єрний, 7–12
вул. Богдана Хмельницького, 5А–58/1
пров. Богдана Хмельницького, 3–8
вул. Братів Тютюнників, 4–27
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Гійома Боплана, 38–78А
вул. Гійома Боплана, 74А
вул. Гійома Боплана, 77–92
пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51
пров. Градизький, 4–6
пров. Градизький, 10/7–30
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Залізничний, 2/14–25/14
пров. Західний, 5–8/9
пров. Західний, 11–14
вул. Затонна, 24
пров. Зв’язковий, 28–55/15
проїзд Зв’язковий, 3–8
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Каховська, 2А
вул. Каховська, 26/72–43/2
пров. Квітневий, 1–10
вул. Кооперативна, 1–28/75
вул. Кооперативна, 19–50/4
вул. Кооперативна, 43/1–84
вул. Кооперативна, 77–112
пров. Кооперативний, 4/35–33/5
вул. Кавалерійська, 1/56–11А
вул. Київська, 64–121
пров. Князя Олега, 1/6–48/15
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
пров. Липневий, 6–11
вул. Локомотивна, 42–44
вул. Лугова, 6–37
пров. Луговий, 2/25–9
пров. Луговий, 17–37
проїзд Луговий, 10–25
вул. Межова, 14/20
вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4
вул. Недогарська, 5/8–24/15
пров. Недогарський, 3–16
вул. Новомежова, 12/20–14А
вул. Олександрійська, 28–89
пров. Олексія Бутовського, 55–67
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Платухіна, 20–37
вул. Прирічна, 1–10
вул. Правобережна, 38А–57/2
вул. Проєктна, 4–35
пров. Резервний, 13–23
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Раїси Кириченко, 28–36
вул. Раїси Кириченко, 34–93
вул. Раїси Кириченко, 76–96/4
вул. Романа Шухевича, 11–36
туп. Спокійний, 1–14
туп. Фруктовий, 3–7
пров. Фруктовий, 3–12/2
пров. Транспортний, 1–28
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30–79
пров. Чередницький, 4
вул. Черниша, 2/17–16А
вул. Шістдесятників, 4А–15
пров. Шкільний, 18/5
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А
вул. Юрія Кондратюка, 13А–74/23
вул. Юрія Руфа, 7–50
вул. Юрія Руфа, 17/1–39
туп. Юннатів, 1–7.
вул. Богдана Хмельницького, 53–150
вул. Гійома Боплана, 4–15/9
вул. Володимира Короленка, 3–13
вул. Затонна, 24
туп. Марка Жмайла, 3–8
вул. Юрія Липи, 3/3–16
проїзд Громадянський, 3–19
пров. Центральний, 3/1–14.
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Соснівка
с. Придніпрянське
м. Кременчук, просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 146–267А
вул. Ярова, 1–7.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.