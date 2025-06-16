Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 17 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Велика набережна, 55–65

  • вул. Ярмаркова, 36.

З 8.00 до 17.00:

  • квт. 101, 10А

  • проїзд Володимира Константиновича, 7–39

  • пров. Абрикосовий, 1–21А

  • пров. Абрикосовий, 23–25/28

  • вул. Архітектора Сергєєва, 16–49/40

  • пров. Бакинський, 5/6

  • пров. Бакинський, 5/7–8/8

  • пров. Бар’єрний, 2/5–6

  • пров. Бар’єрний, 7–12

  • вул. Богдана Хмельницького, 5А–58/1

  • пров. Богдана Хмельницького, 3–8

  • вул. Братів Тютюнників, 4–27

  • вул. Вітчизняна, 5–20

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А

  • вул. Гійома Боплана, 38–78А

  • вул. Гійома Боплана, 74А

  • вул. Гійома Боплана, 77–92

  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44–51

  • пров. Градизький, 4–6

  • пров. Градизький, 10/7–30

  • пров. Данила Нечая, 21–48/38

  • пров. Залізничний, 2/14–25/14

  • пров. Західний, 5–8/9

  • пров. Західний, 11–14

  • вул. Затонна, 24

  • пров. Зв’язковий, 28–55/15

  • проїзд Зв’язковий, 3–8

  • вул. Ірпінська, 7–14

  • вул. Каховська, 2А

  • вул. Каховська, 26/72–43/2

  • пров. Квітневий, 1–10

  • вул. Кооперативна, 1–28/75

  • вул. Кооперативна, 19–50/4

  • вул. Кооперативна, 43/1–84

  • вул. Кооперативна, 77–112

  • пров. Кооперативний, 4/35–33/5

  • вул. Кавалерійська, 1/56–11А

  • вул. Київська, 64–121

  • пров. Князя Олега, 1/6–48/15

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • пров. Липневий, 6–11

  • вул. Локомотивна, 42–44

  • вул. Лугова, 6–37

  • пров. Луговий, 2/25–9

  • пров. Луговий, 17–37

  • проїзд Луговий, 10–25

  • вул. Межова, 14/20

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4

  • вул. Недогарська, 5/8–24/15

  • пров. Недогарський, 3–16

  • вул. Новомежова, 12/20–14А

  • вул. Олександрійська, 28–89

  • пров. Олексія Бутовського, 55–67

  • вул. Олексія Древаля, 182/1–186

  • вул. Платухіна, 20–37

  • вул. Прирічна, 1–10

  • вул. Правобережна, 38А–57/2

  • вул. Проєктна, 4–35

  • пров. Резервний, 13–23

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Раїси Кириченко, 28–36

  • вул. Раїси Кириченко, 34–93

  • вул. Раїси Кириченко, 76–96/4

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • туп. Спокійний, 1–14

  • туп. Фруктовий, 3–7

  • пров. Фруктовий, 3–12/2

  • пров. Транспортний, 1–28

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • вул. Чередницька, 30–79

  • пров. Чередницький, 4

  • вул. Черниша, 2/17–16А

  • вул. Шістдесятників, 4А–15

  • пров. Шкільний, 18/5

  • вул. Юрія Кондратюка, 2–30А

  • вул. Юрія Кондратюка, 13А–74/23

  • вул. Юрія Руфа, 7–50

  • вул. Юрія Руфа, 17/1–39

  • туп. Юннатів, 1–7.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 53–150

  • вул. Гійома Боплана, 4–15/9

  • вул. Володимира Короленка, 3–13

  • вул. Затонна, 24

  • туп. Марка Жмайла, 3–8

  • вул. Юрія Липи, 3/3–16

  • проїзд Громадянський, 3–19

  • пров. Центральний, 3/1–14.

З 8.00 до 20.00:

  • с. Потоки

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Соснівка

  • с. Придніпрянське

  • м. Кременчук, просп. Полтавський, 277–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 146–267А

  • вул. Ярова, 1–7.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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