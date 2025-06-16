Завтра у центрі Кременчука тимчасово вимикатимуть воду: де саме і чому

Завтра, 17 червня, жителі центральної частини Кременчука тимчасово залишаться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно 18.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Небесної Сотні, буд. 22/13;
вул. Майора Борищака, буд. 10, 12, 15;
вул. Шевченка, буд. 45/14.
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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