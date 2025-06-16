Завтра у центрі Кременчука тимчасово вимикатимуть воду: де саме і чому

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 164

Містянам радять зробити необхідний запас води на день

Завтра, 17 червня, жителі центральної частини Кременчука тимчасово залишаться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно 18.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

вул. Небесної Сотні, буд. 22/13;

вул. Майора Борищака, буд. 10, 12, 15;

вул. Шевченка, буд. 45/14.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.