На Полтавщині працює ППО — ОВА

В області фіксують рух безпілотників РФ
У Полтавській області працює протиповітряна оборона, яка збиває російські безпілотники Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку Полтави.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня у Кременчуці протягом кількох годин лунали вибухи. Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що у місті удар припав на об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. На місці влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх локалізували надзвичайники. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України відзвітували, що цієї ночі армія РФ випустила по Україні 183 безпілотники та 11 ракет. Основний удар припав на Кременчук. Відомо також, що цивільна інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала.
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