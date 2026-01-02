ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» стратує у Кременчуці: де можна пройти медичні обстеження

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 131

 

Дізнатися, як записатися на «Скринінг здоров'я 40+» та усе про цю послугу можна на тематичній сторінці МОЗ

Комунальні некомерційні медичні підприємства «Центр ПМСД № 1»,  «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» міста Кременчука наразі знаходяться на етапі приєднання до Національної програми «Скринінг здоров’я 40+». Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Усі мешканці Кременчука віком від 40 років невдовзі матимуть можливість пройти безоплатно у цих медичних підприємствах комплекс обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я. Адже багато неінфекційних захворювань розвиваються безсимптомно, і саме вчасний скринінг дозволяє виявити їх на початкових етапах, щоб запобігти ускладненням та зберегти якість життя.

У КНМП «Центр ПМСД № 1»,  «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» м. Кременчука фахівці готові забезпечити:

  • Швидкий та комфортний візит: всі обстеження займають орієнтовно 60-90 хвилин.
  • Компетентних фахівців: зазначені заклади готові надати вам усі необхідні консультації та рекомендації.
  • Зручний запис: процес прагнутимуть зробити максимально простим.
— Не відкладайте турботу про своє здоров’я на потім. Зробіть важливий крок до свого довголіття та активного життя, — закликають у повідомленні.

Дату початку прийому громадян та контактні номери телефонів обіцяють повідомити до кінця січня.

Дізнатися, як записатися на «Скринінг здоров'я 40+» та усе про цю послугу можна на тематичній сторінці МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці після 40 років отримуватимуть 200 грн на чекап через застосунок «Дія».

0
Автор: Віктор Крук
Теги: МОЗ здоров’я обстеження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх