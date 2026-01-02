Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» стратує у Кременчуці: де можна пройти медичні обстеження

Дізнатися, як записатися на «Скринінг здоров'я 40+» та усе про цю послугу можна на тематичній сторінці МОЗ
Комунальні некомерційні медичні підприємства «Центр ПМСД № 1», «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» міста Кременчука наразі знаходяться на етапі приєднання до Національної програми «Скринінг здоров’я 40+». Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Усі мешканці Кременчука віком від 40 років невдовзі матимуть можливість пройти безоплатно у цих медичних підприємствах комплекс обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я. Адже багато неінфекційних захворювань розвиваються безсимптомно, і саме вчасний скринінг дозволяє виявити їх на початкових етапах, щоб запобігти ускладненням та зберегти якість життя.
У КНМП «Центр ПМСД № 1», «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» м. Кременчука фахівці готові забезпечити:
Дату початку прийому громадян та контактні номери телефонів обіцяють повідомити до кінця січня.
Дізнатися, як записатися на «Скринінг здоров'я 40+» та усе про цю послугу можна на тематичній сторінці МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці після 40 років отримуватимуть 200 грн на чекап через застосунок «Дія».
