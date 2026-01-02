Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» стратує у Кременчуці: де можна пройти медичні обстеження

Комунальні некомерційні медичні підприємства «Центр ПМСД № 1», «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» міста Кременчука наразі знаходяться на етапі приєднання до Національної програми «Скринінг здоров’я 40+». Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Усі мешканці Кременчука віком від 40 років невдовзі матимуть можливість пройти безоплатно у цих медичних підприємствах комплекс обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я. Адже багато неінфекційних захворювань розвиваються безсимптомно, і саме вчасний скринінг дозволяє виявити їх на початкових етапах, щоб запобігти ускладненням та зберегти якість життя.

У КНМП «Центр ПМСД № 1», «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» м. Кременчука фахівці готові забезпечити:

Швидкий та комфортний візит: всі обстеження займають орієнтовно 60-90 хвилин.

Компетентних фахівців: зазначені заклади готові надати вам усі необхідні консультації та рекомендації.

Зручний запис: процес прагнутимуть зробити максимально простим.

— Не відкладайте турботу про своє здоров’я на потім. Зробіть важливий крок до свого довголіття та активного життя, — закликають у повідомленні.

Дату початку прийому громадян та контактні номери телефонів обіцяють повідомити до кінця січня.

Дізнатися, як записатися на «Скринінг здоров'я 40+» та усе про цю послугу можна на тематичній сторінці МОЗ.

