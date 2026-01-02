На дорозі між Недогарками та Максимівкою сталася ДТП: одну людину госпіталізували

2 січня на дорозі між Недогарками та Максимівкою сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Про це повідомили очевидці у спільноті Х.Кременчук.
Унаслідок зіткнення одну людину госпіталізували.
Через аварію рух транспорту на цій ділянці ускладнений.
За словами очевидців, ДТП могла статися через нерозчищену від снігу проїзну частину. Офіційних коментарів від поліції щодо причин аварії на момент публікації не надходило.
Нагадаємо, 1 січня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський позашляховик врізався в автофургон.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.