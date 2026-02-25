Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо чоловіка, якого підозрюють у вчиненні умисного вбивства. Йдеться про подію, що сталася 19 лютого 2026 року в Кременчуці. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За матеріалами слідства, близько 19.30 у приміщенні бані «Козацька» між двома чоловіками під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт, який переріс у бійку. У ході сутички підозрюваний завдав потерпілому численних ударів кулаками по обличчю, а також ударів фрагментом деревини по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала асфіксія внаслідок аспірації кров’ю, а також перелом кісток носа.

Підозрюваного затримали 20 лютого у нього вдома. Того ж дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Слідчий та прокурор наполягали на триманні під вартою, вказуючи на ризики переховування підозрюваного від слідства та можливий незаконний вплив на свідків. Суд погодився з доводами сторони обвинувачення, зазначивши, що більш м’які запобіжні заходи не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

У підсумку суд задовольнив клопотання слідства та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Строк дії ухвали — з 20 лютого до 20 квітня 2026 року.

