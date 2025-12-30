ГО "Захист держави"
На Полатвщині судили чоловіка за умисне вбивство знайомого

Сьогодні, 14:04

 

На суді чоловік вини не визнав і заявив, що на нього тиснули правоохоронці

На Полтавщині судили чоловіка, який 5 років тому вбив свого знайомого. Про це стало відомо із вироку Котелевського районного суду від 25 грудня.

У матеріалах справи йдеться, що 29 грудня 2020 року близько 16.30 обвинувачений напав на потерпілого поблизу будинку останнього. Як відомо, між чоловіками були неприязні стосунки, які виникли на ґрунті ревнощів.

За висновками експертів, спочатку нападник завдав потерпілому щонайменше трьох ударів тупим твердим предметом по тулубу та кінцівках. Потерпілий упав, після чого обвинувачений наніс ще щонайменше три удари по голові. Отримані травми виявилися смертельними: Причиною смерті стала відкрита черепно-мозкова травма, яка ускладнилася набряком головного мозку.

Після цього чоловік намагався приховати злочин. Тіло загиблого він поклав у багажник свого автомобіля та вивіз на сміттєзвалище поблизу селища Золочів на Харківщині, де залишив і присипав сміттям.

У суді обвинувачений провину не визнав. Він стверджував, що у день події був на роботі, а згодом заявляв про тиск з боку правоохоронців. Суд зазначив, що ці доводи перевіряли, а кримінальне провадження щодо можливого перевищення повноважень правоохоронцями закрили через відсутність складу злочину.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у скоєному та призначив йому покарання — 13 років ув’язнення. Він також має сплатити по 250 тис. грн моральної шкоди кожному з батьків загиблого, а також по 5 765 грн матеріальної шкоди (витрати на поховання) на користь кожного.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині засудили ревнивого чоловіка, який убив таксиста.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду вбивство
