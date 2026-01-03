Більше половини українців проти будь-яких територіальних поступок, а третина готові на це заради миру — соцопитування

Більш ніж половина опитуваних українців (53%) категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії, водночас 33% в цілому готові до певних територіальних втрат. Водночас 14% опитаних не змогли визначитися із своєю позицією щодо цього питання. Про це свідчать результати опитування, проведеного упродовж 26 листопада — 29 грудня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У відповіді на запитання: «З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією Ви згодні в більшій мірі?», респондентів просили обрати одне з двох таких тверджень (їх зачитували в різному порядку):

«Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій»;

«За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності».

І більшість (53%) обрали другу відповідь та висловилися категорично проти жодних територіальних поступок.

Третина опитаних (33%) обрали першу відповідь, визначившись, що в цілому готові до певних територіальних втрат. Ще 14% не могли визначитися із думкою.

Респондентів також просили визначитися в інтерпретації терміну «територіальних поступок».

Категорично проти визнання окремих українських територій частиною Росії висловилися 58% опитаних. Готові прийняти такий варіант 25%, а не змогли визначитися зі своєю думкою 17%.

Переважна більшість українців (66%) відкидають передачу під контроль Росії територій, які наразі контролюються Україною. Готові прийняти таке рішення лише 18%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 50% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього — 39%.

Опитування «Омнібус» проводилося з 26 листопада по 29 грудня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).

Усього були опитані 1 001 респондент у віці 18 років і старше — громадяни України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

