Чи готові українці на компроміси та поступки заради закінчення війни — соцопитування

Третина українців вважає, що можна відмовитись від членства в НАТО в обмін на припинення бойових дій. Понад 21% готові заради закінчення війни поступитися територіями. При цьому майже третина громадян вважає, що ворогу не можна поступатися нічим і треба воювати до перемоги.

Ще до скандального «мирного плану» президента США, який передбачає територіальні поступки та загрозу припинення постачання зброї Україні, 10-16 жовтня 2025 року компанія Socis провела соцопитування, яке показало, що в українців немає єдиної думки щодо можливих компромісів та поступок ворогу, на які вони погодилися б заради закінчення війни.

На які поступки готові піти українці заради миру

Майже третина громадян (31,6%) не готові до жодних поступок ворогу та вважає, що Україна має воювати до переможного кінця.

Однак решта громадян готові погодитись на певні поступки заради завершення бойових дій. Кожний третій українець (33,3%) готовий відмовитися від перспективи членства України в НАТО.

На територіальні поступки заради настання миру погоджуються 22,3% громадян, а 21,1% згодні, щоб на певних територіях України російська мова набула офіційного статусу. Від вступу в ЄС готові відмовитись 17,3%.

Найменше погоджуються на скорочення української армії — лише 5,5% опитаних.

Відмовилися від відповіді, або не знають що відповісти 9,7% громадян.

Які можуть бути сценарії припинення війни

Ще одне питання стосувалося сценарію припинення бойових дій, до якого більше схиляються українці. Більшість опитаних (58,2%) вважають, що слід шукати компромісне рішення з ворогом, до якого варто долучити лідерів інших країн.

Ще 19% громадян вважають, що можна призупинити бойові дії та заморозити їх по актуальній лінії зіткнення. А 10,2% виступають за продовження бойових дій, доки не вдасться повернутись на кордони 1991 року. Так само вважають ще 8,7% опитаних, які погоджуються на відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Відмовилися від відповіді, або не знають що відповісти 3,1% опитаних, а у 0,9% є інші сценарії.

Які строки припинення бойових дій називають українці?

Лише 10,2% громадян вірять, що бойові дії можуть припинитися цього року. Більшість (30,5%) переконані, що війна може припинитись у наступному році. Проте більшість опитаних виявилися песимістами і вважають, що ця війна ще надовго. Майже чверть (23,4%) вважають, що ця війна — надовго, а 19% упевнені, що бойові дії в Україні продовжаться ще 2-3 роки. Відмовилися від відповіді, або не знають що відповісти 17% опитаних

Компанія Socis провела соціологічне дослідження шляхом особистjuj інтерв’ю (face to face) з 2000 респондентами на всій підконтрольній території України за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки +/- 2,6%.

Нагадаємо, у листопаді минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчили результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» у період з 15 по 21 листопада 2024 року. Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Рік тому були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.