82% українців підтримують вступ України в НАТО, а 97% вірять у Перемогу — опитування

Вчора, 21:01 Переглядів: 161

Абсолютна більшість українців підтримують вступ України в НАТО. Якби референдум відбувся сьогодні, то 82% громадян проголосували за приєднання України до альянсу. Про це йдеться в опитуванні, проведеному соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За даними соціологічного дослідження, це на 10% більше порівняно з опитуванням, проведеним у червні 2022 року, й на 23% більше порівняно з даними за квітень 2022 року.

Як свідчать результати опитування, 97% українців вірять у перемогу у війні, яку росія розпочала проти України. А 74% вірять, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.

Отже, путін не тільки не зміг подолати рішучість українців приєднатися до Заходу, а напроти — він посилив підтримку західного вектора та рішучість досягнути миру без будь-яких територіальних поступок.

Українці також вважають, що за повоєнну відбудову країни має заплатити росія. 89% сказали, що конфісковані російські активи та платежі мають бути спрямовані на фінансування пошкодженої інфраструктури.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) у період з 1 по 5 лютого 2023 року методом телефонного інтерв'ю. Соціологічною групою «Рейтинг» було опитано 2000 жителів України віком від 18 років та старше. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.​