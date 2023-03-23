«Намалюйте перемогу!»: у Кременчуці відбулась зустріч з Оленою Ліпошко та її котами

Сьогодні, 23 березня, у Кременчуці, в бібліотеці відбулась Art-зустріч з Оленою Ліпошко та її котами.
На зустріч зібрався цілий зал, всі охоче слухали цікаві історії Олени, доповнювали вигуками та ставили питання.
Олена Ліпошко малює картини у наївному стилі, до речі декілька її картин виявились пророчими. Тоді люди почали вигукувати: «Намалюйте перемогу!».
Багато картин та листівок з котиками подорожують світом, як сувенір та нагадка про війну в Україні. Серед колекції робіт Олени є незакінчена картина, на ній зображений корабель з відомим усім написом, а навколо найважливіші події за час повномасштабного вторгнення росії на землі України. Її художниця подарує військовому музею.
Далі захід продовжився цікавою лотереєю питання стосувались життя та хобі Олени Ліпошко. За правильні відповіді учасники отримали листівки від мисткині.
Привітав сьогодні Олену і вокальний гурт «Крила». А по завершенню заходу Олена Ліпошко подарувала кожному листівку зі своїм автографом.
До речі в Олени часто купляють картини, всі вторговані кошти вона надсилає до ЗСУ.
Нагадаємо як Олена Ліпошко провела майстер-клас зі створення таких картин.
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