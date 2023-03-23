«Намалюйте перемогу!»: у Кременчуці відбулась зустріч з Оленою Ліпошко та її котами

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Культура, Фотоколекція

«Намалюйте перемогу!»: у Кременчуці відбулась зустріч з Оленою Ліпошко та її котами

Вчора, 20:00 Переглядів: 259

Листівки, картини та цікаві історії

Сьогодні, 23 березня, у Кременчуці, в бібліотеці відбулась Art-зустріч з Оленою Ліпошко та її котами.

 

На зустріч зібрався цілий зал, всі охоче слухали цікаві історії Олени, доповнювали вигуками та ставили питання. 

Олена Ліпошко малює картини у наївному стилі, до речі декілька її картин виявились пророчими. Тоді люди почали вигукувати: «Намалюйте перемогу!».

 

Багато картин та листівок з котиками подорожують світом, як сувенір та нагадка про війну в Україні. Серед колекції робіт Олени є незакінчена картина, на ній зображений корабель з відомим усім написом, а навколо найважливіші події за час повномасштабного вторгнення росії на землі України. Її художниця подарує військовому музею.

 

– Цю картину я пообіцяла Володимиру Полякову віддати до військового музею одразу після перемоги, – зазначила Олена.

Далі захід продовжився цікавою лотереєю питання стосувались життя та хобі Олени Ліпошко. За правильні відповіді учасники отримали листівки від мисткині.

 

Привітав сьогодні Олену і вокальний гурт «Крила». А по завершенню заходу Олена Ліпошко подарувала кожному листівку зі своїм автографом.

 

До речі в Олени часто купляють картини, всі вторговані кошти вона надсилає до ЗСУ.

Нагадаємо як Олена Ліпошко провела майстер-клас зі створення таких картин.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: захід виставка Олена Ліпошко картини листівки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 16 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх