«Намалюйте перемогу!»: у Кременчуці відбулась зустріч з Оленою Ліпошко та її котами

Вчора, 20:00 Переглядів: 259

Сьогодні, 23 березня, у Кременчуці, в бібліотеці відбулась Art-зустріч з Оленою Ліпошко та її котами.

На зустріч зібрався цілий зал, всі охоче слухали цікаві історії Олени, доповнювали вигуками та ставили питання.

Олена Ліпошко малює картини у наївному стилі, до речі декілька її картин виявились пророчими. Тоді люди почали вигукувати: «Намалюйте перемогу!».

Багато картин та листівок з котиками подорожують світом, як сувенір та нагадка про війну в Україні. Серед колекції робіт Олени є незакінчена картина, на ній зображений корабель з відомим усім написом, а навколо найважливіші події за час повномасштабного вторгнення росії на землі України. Її художниця подарує військовому музею.

– Цю картину я пообіцяла Володимиру Полякову віддати до військового музею одразу після перемоги, – зазначила Олена.

Далі захід продовжився цікавою лотереєю питання стосувались життя та хобі Олени Ліпошко. За правильні відповіді учасники отримали листівки від мисткині.

Привітав сьогодні Олену і вокальний гурт «Крила». А по завершенню заходу Олена Ліпошко подарувала кожному листівку зі своїм автографом.

До речі в Олени часто купляють картини, всі вторговані кошти вона надсилає до ЗСУ.

Нагадаємо як Олена Ліпошко провела майстер-клас зі створення таких картин.