У Кременчуці через аварію 4 будинки залишилися без водопостачання

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 136

Сьогодні, 3 лютого, з 11.42 і до закінчення аварійних робіт у Кременчуці припинено централізоване водопостачання для споживачів 4 будинків. Про це повідомила «Служба допомоги мера кременчужанам» з посиланням на інформацію КП «Кременчукводоканал».

Холодне водопостачання відключили за наступними адресами:

вул. Сержанта Мельничука (буд. 7,9);

вул. Європейська (буд. 25);

вул. Переяславська (буд. 40).

Орієнтовний час завершення робіт у будинках - сьогодні до 19.00.

— Після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: