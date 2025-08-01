Що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти — телефони відповідальних у Кременчуці

За кожним протирадіаційним та найпростішим укриттям для населення закріплена відповідальна особа, яка зобов’язана відчинити його одразу після оголошення повітряної тривоги — знайдіть відповідального за ваше укриття та дізнайтеся номер його телефону
У зв’язку з безперервними загрозами та повітряними атаками ворога, питання безпеки та доступності укриттів стають для кременчуківців особливо важливими. «Кременчуцький Телеграф» декілька разів збирав та оприлюднював думки містян щодо стану та доступність укриттів у нашому місті. Окрім оцінки готовності до використання однією із найчастіших скарг наших читачів було те, що під час повітряної тривоги деякі укриття залишаються зачиненими.
Варто нагадати, що з 1 лютого 2025 року в Україні набув чинності закон № 4200-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту», який посилює відповідальність за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.
Відтепер за зачинене під час повітряної тривоги укриття його балансоутримувач може бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Незабезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів під час повітряної тривоги тягне за собою накладання штрафу — від 1700 до 3400 грн.
За повторне порушення передбачено штраф у розмірі від 5100 до 8500 грн.
У разі загибелі або травмування людини через закрите укриття під час повітряної тривоги, балансоутримувача можна притягнути до кримінальної відповідальності на строк від 3 до 8 років.
«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Ігоря Чудакова, що робити та куди телефонувати, якщо укриття під час повітряної тривоги закрите?
Він додав, що на сайті міської ради є також рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення «Повітряна тривога».
Для зручності читачів нижче додаємо перелік у вигляді картинок — знайдіть найближче до себе та запишіть контактні дані відповідальної за нього особи.
Отже, за кожним протирадіаційним та найпростішим укриттям для населення закріплена відповідальна особа, яка зобов’язана відчинити його одразу після оголошення повітряної тривоги — знайдіть найближче до себе укриття та запишіть контактні дані відповідальної за нього особи.
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