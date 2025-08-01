Що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти — телефони відповідальних у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 271

За кожним протирадіаційним та найпростішим укриттям для населення закріплена відповідальна особа, яка зобов’язана відчинити його одразу після оголошення повітряної тривоги — знайдіть відповідального за ваше укриття та дізнайтеся номер його телефону

У зв’язку з безперервними загрозами та повітряними атаками ворога, питання безпеки та доступності укриттів стають для кременчуківців особливо важливими. «Кременчуцький Телеграф» декілька разів збирав та оприлюднював думки містян щодо стану та доступність укриттів у нашому місті. Окрім оцінки готовності до використання однією із найчастіших скарг наших читачів було те, що під час повітряної тривоги деякі укриття залишаються зачиненими.

Варто нагадати, що з 1 лютого 2025 року в Україні набув чинності закон № 4200-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту», який посилює відповідальність за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Відтепер за зачинене під час повітряної тривоги укриття його балансоутримувач може бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність

Незабезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів під час повітряної тривоги тягне за собою накладання штрафу — від 1700 до 3400 грн.

За повторне порушення передбачено штраф у розмірі від 5100 до 8500 грн.

Кримінальна відповідальність

У разі загибелі або травмування людини через закрите укриття під час повітряної тривоги, балансоутримувача можна притягнути до кримінальної відповідальності на строк від 3 до 8 років.