«Рух» показав нашим хлопцям, як треба грати у футбол, але ніякої трагедії не сталося», — Ігор Климовський

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 125

У дебютному матчі чемпіонату України серед команд U-19 СК «Полтава» програв «Руху» з рахунком 0:4. Гра відбулася 31 липня у Винниках. Наступний матч — 7 серпня у Кременчуці, де команда прийматиме «Верес» U-19 на стадіоні «Кремінь-Арена»

Трохи передісторії

Чемпіонат серед команд U-19 почав розігруватися з 2012 року. За ці роки лише чотири команди вигравали цей турнір. Беззаперечним лідером є київське «Динамо» — сім чемпіонських здобутків, у донецького «Шахтаря» — два. Також дві команди втручалися у боротьбу гегемонів. «Золоті» медалі здобували «Металіст» та «Рух». Львівський клуб досяг цього за підсумками чемпіонату 2022/23 років.

Тобто, якщо СК Полтава U-19 лише починає писати перші рядки своєї історії не тільки у дорослому футболі, дебютуючи у вищому дивізіоні українського футболу, але й юнацького, то у «Руха» інша статистика. У чемпіонатах U-19 команда зі Львова бере участь вже вшосте, і одного разу виграла цей турнір.

«Рух» має досить великий командний досвід на противагу полтавської команди. Тут вже давно працює академія, котра постійно «продукує» молодих талановитих футболістів. Тільки з цього складу команду юнацької команди до основи головного «Руха» вже, як кажуть, підпускалися кілька футболістів, які й вийшли на поле грати проти СК Полтава U-19. Це, наприклад, автор одного із забитих голів у цьому матчі Денисов, це Левицький, Мужеловський, Бондар та інші.

Саме перевага у командному досвіді, у неоднорічному спільному тренувальному процесі є ключовою причиною переваги, котру мали господарі поля у Винниках над гостями. А ще, безперечно, зіграність команди у чорно-жовтій формі. А звідси — спокій та упевненість у своїх можливостях.

Те, що «Рух» домінував у матчі — сумнівів немає. Про це говорить, зокрема, і статистика поєдинку. Зокрема, ударів. Підопічні Михайла Дячука-Ставицького били по воротах Артема Безпрозваного 25 разів, з них 11 летіли у ствір воріт. Підопічні Ігоря Климовського за увесь матч спромоглися на 5 ударів, і тільки один влучив у рамку воріт.

Вище сказаним пояснюється ще й фактор хвилювання. Особливо присутнім у діях полтавців він був у перші 25-26 хвилин. Саме через це лише потім почали вдаватися вдалі та осмислені виходи СК Полтава U-19 із оборони в атаку, поодинокі вдалі дії. Десь у ці хвилини одна з рідкісних атак гостей, чи не перша, що несла загрозу, завершилася досить непоганим ударом нападника Руслана Котченка — м’яч пролетів над поперечиною воріт «Руха».

На 28 хвилині ще одна флангова комбінація полтавців, вдалі індивідуальні дії Зіняра завершилися двома спробами останнього пробити воротаря господарів Клименка. Але голкіпер в одному випадку парирував удар, а друга спроба була заблокована захисниками…

Після матчу наставник СК Полтава U-19 Ігор Климовський однією з проблем своєї команди назвав помилки в захисті, а ще погодився з тим, що ніякої трагедії з цієї поразки робити не слід.

— Ми, на відміну від нашого суперника, лише починаємо створювати команду. Я заспокоїв хлопців, бо справді такий програш дуже неприємний, вони переживають. Але цей результат — теж у копилку нашого досвіду. Нам дуже важливо, аби кожен наш футболіст, передивившись разом з нами ще раз відеозапис матчу, проаналізував свої дії, побачив помилки, зробив висновки, та в подальшому уникав їх. Без аналізу неможливо рухатися вперед, неможливо прогресувати. Так, рухівці показали нам як треба грати у футбол. Хлопці вже не в теорії, а на практиці зрозуміли, що це вже зовсім інший рівень, ніж був у них до цього. Ми мусимо винести правильні уроки. Нам є над чим працювати…

Голи: Денисов (8), Себро (53), Рибак (58, пен.), Джурабаєв (89).

Склад команди СК Полтава U-19: Безпрозваний, Столяж (Жадан, 74), Опришко, Троян, ©Бабич, Старушко, Маляренко (Гук, 74), Шевченко, Комарницький (Кравченко, 67), Зіняр (Білан, 90+2), Котченко (Пустовіт, 46).

Перше побачення з кременчуцьккими вболівальниками

Матч 2 туру чемпіонату України U-19 відбудеться 7 серпня. Як ми повідомляли раніше, СК Полтава U-19 базується у Кременчуці, і створюється на базі вихованців МФК «Кремінь». До речі, у матчі у Винниках взяли участь 9 кременчуцьких вихованців.

Відтак і домашні матчі команда проводитиме на «Кремінь-арені». Тож перше побачення і відбудеться 7 серпня. У гості до нашої команди приїде «Верес» U-19. Початок матчу о 12.00.