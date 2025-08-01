Рух мостовим переходом дамби Кременчуцького водосховища заборонять на три дні

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 93

На найближчі три дні, із 9.00 2 серпня до 21.00 4 серпня тимчасово заборонять рух транспортних засобів через мостовий перехід греблі Кременчуцького водосховища. Про це інформують у пресслужбі Світловодської міської ради.

У міськраді причиною цьому називають проведення аварійно-ремонтних робіт на ділянці дороги.

Водіїв просять зважати на це під час планування поїздок та за потреби заздалегідь обирати інші варіанти маршрутів. Також у Світловодській міськраді просять керівників підприємств, установ та організацій проінформувати працівників та усіх, кому ця інформація може бути корисна, про тимчасові обмеження руху.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що частину комунальних доріг біля Кременчуцької ГЕС Світловодська міськрада погодила передати на баланс держави.