Що таке гендерна чутливість і як її розвинути (перевір себе)

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 4

На гендерну тематику говорять багато, чимало суперечок здіймається довкола фемінітивів, часто вони стають предметом глузувань. Та це лише верхівка айсберга. Погляньмо, що сховано під поверхнею, й дослідімо, чи добре ми розрізняємо дискримінаційні наративи

Про гендер говорять багато. Часто сперечаються через фемінітиви, ба навіть глузують із них. Та це лише верхівка айсберга. Погляньмо, що сховано під поверхнею, й дослідімо, чи добре ми розрізняємо дискримінаційні наративи.

Скажіть швидко, не засмислюючись: які фемінітиви до слів «журналіст», «учитель», «президент», «фотограф», «член», «посол». Чи легко було утворити слова? Якісь із них викликали у вас сміх чи іронію? Як гадаєте, чому?

До фемінітивів ми ще повернемося, але спочатку поговорімо про гендерну тематику.

Так чи інакше вона стосується дискримінації та стереотипів. Однак гендерні стереотипи не існують у вакуумі, це частина ширшого смислового поля: дискримінації за віком, особливими фізичними, освітніми та іншими потребами, расою й кольором шкіри, сексуальною орієнтацією, релігією тощо. Зараз часто говорять про гендерну рівність та соціальну інклюзивність як єдине ціле. І від того, як вони висвітлюються в медіа, значною мірою залежить і громадська думка з цих питань, і загальний рівень просунутості, агресивності чи толерантності.

Під час війни гендерна тематика аж ніяк не втрачає актуальності, адже щоб Україна була успішною і в боротьбі за свободу, і в повоєнному відновленні, важливо, аби кожна людина могла реалізувати свій потенціал. «Для цього необхідно усувати наявні бар’єри, часто зумовлені стереотипами, дискримінаційними нормами та практиками». Крім того, російська пропаганда намагається поширювати й посилювати в нашому інфополі гендерні стереотипи, погіршити сприйняття людей з інвалідністю тощо. Тож щоб протистояти їм, слід нарощувати власну гендерну чутливість.

Далі ми розкажемо про гендерні стереотипи. А щоб інформація лягала на підготовлений ґрунт, актуалізуйте свої знання, пройдіть тест: