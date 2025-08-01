У Кременчуці розслідують вибух біля дитмайданчика: слідчі отримали доступ до даних мобільного

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 237

Особи, які могли бути причетні до вибуху, поки не встановлені

30 липня Крюківський районний суд надав дозвіл на тимчасовий доступ до мобільних даних у межах кримінального провадження щодо вибуху, що стався 3 липня біля дитячого майданчика. Про це йдеться в ухвалі суду.

За версією слідства, близько 17.15 невідома особа застосувала вибуховий пристрій у дворі будинку. Попередньо подію кваліфікували як хуліганство із застосуванням вибухівки (ч. 4 ст. 296) та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Під час слідства поліціянти встановили, що до злочину може бути причетна особа, яка користувалася мобільними телефонами з певними номерами. Слідчі клопотали про доступ до інформації щодо дзвінків, смс, GPRS-з’єднань та розташування базових станцій мобільного зв’язку за період з 2 по 7 липня.

Суд погодився з доводами слідства й надав тимчасовий доступ до цих даних. У разі відмови надати інформацію, правоохоронці зможуть клопотати про обшук для її вилучення.

Наразі слідство триває. Особи, які могли бути причетні до вибуху, поки не встановлені.

Нагадаємо, 10 травня на території приватного домоволодіння у Кременчуцькому районі вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув 33-річний чоловік