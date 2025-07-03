У Кременчуці на дитячому майданчику стався вибух — поліція

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 1 551

До медиків звернень не фіксували

3 липня у Кременчуці стався вибух на дитячому майданчику. На місці біля гойдалки правоохоронці виявили невелику вирву. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Нині на місці працюють правоохоронні органи. До медиків звернень не фіксували. У соцмережах очевидці кажуть, що вибух було чутно у мікрорайоні Раківка.

Нагадаємо, 10 травня на території приватного домоволодіння у Кременчуцькому районі вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув 33-річний чоловік