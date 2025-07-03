Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 19:02 Переглядів: 230

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 5 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 64–72

  • пров. Євгена Гребінки, 13, 15, 17

З 6.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Ливарний, 3–9

  • пров. Івана Кожедуба, 13–32

  • пров. Ливарний, 3–26

  • пров. Літописний, 1–14

  • пров. Мирний, 3–28

  • пров. Миколи Савченка, 6

  • пров. Насосний, 3–22

  • пров. Петра Ракітіна, 2–24

  • пров. Тополевий, 3–20

  • пров. Художній, 14–29А

  • пров. Яблуневий, 2–14

  • туп. Ливарний, 1–9

  • вул. Вадима Пугачова, 36; 52/130

  • вул. Виноградна, 15–20

  • вул. Володимира Івасюка, 1–56А

  • вул. Громадянська, 56–61/32

  • вул. Івана Франка, 13–40

  • вул. Івана Приходька, 30–37

  • вул. Кільцева, 12–34

  • вул. Ковальська, 30/24–37

  • вул. Ливарна, 1А–10

  • вул. Лінійна, 1–4

  • вул. Максима Березовського, 1–43

  • вул. Михайла Драгоманова, 1–103/4; 33/5

  • вул. Насосна, 2/25–27

  • вул. Павла Чубинського, 21–33

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Республіканська, 11/13

  • вул. Художня, 1/8–57

  • вул. Чумацький Шлях, 1–11

  • пров. Костянтина Ушинського, 1–12

  • пров. Крюківський, 1А–27

  • туп. Пугачова, 1–21

З 8.00 до 17.00:

  • пров. 1-й Весняний, 3–13

  • пров. 1-й Деповський, 3–15

  • пров. 2-й Весняний, 2–13

  • пров. Августина Волошина, 1–46

  • пров. Бакинський, 5/6; 5/7–8/8; 9–12

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6; 7–12

  • пров. Вербовий, 2

  • пров. Вишневий, 1/83–13/20

  • пров. Героїв Охтирки, 3–14

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2; 27/44–51

  • пров. Градизький, 10/7–30

  • пров. Данила Нечая, 21–48/38

  • пров. Динамівський, 2–13

  • пров. Західний, 5–8/9; 11–14

  • пров. Зв’язковий, 28–55/15

  • пров. Катерини Зарицької, 4–26/44

  • пров. Квітневий, 1–10

  • пров. Князя Аскольда, 1А–19А

  • пров. Князя Олега, 1/6, 8–48/15; 15–38

  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5

  • пров. Луговий, 2/25–9; 17–37

  • пров. Олексія Бутовського, 4–37/57; 55–67

  • пров. Парковий, 1–19В; 8А–25

  • пров. Резервний, 13–23

  • пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25

  • пров. Сковороди, 2–8

  • пров. Столярний, 32–57

  • пр. Весняний, 7–12

  • пр. Вишневий, 3–6

  • пр. Володимира Константиновича, 7–39

  • пр. Громадянський, 3–19

  • пр. Зв’язковий, 3–8

  • пр. Івана Калиновича, 21–60

  • просп. Полтавський, 29/2

  • туп. 1-й Деповський, 3–8

  • туп. 1-й Малокохнівський, 1–9

  • туп. 2-й Деповський, 3–7

  • туп. 4-й Малокохнівський, 5–10

  • туп. Марка Жмайла, 3–8

  • туп. Спокійний, 1–14

  • вул. А-ра Сергеєва, 16–49/40

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24; 53–150

  • вул. Ботанічна, 1–34

  • вул. Братів Тютюнників, 4–27

  • вул. Валентини Федько, 37

  • вул. Весняна, 3–19/5

  • вул. Вітчизняна, 5–20

  • вул. Володимира Винниченка, 3–20А

  • вул. Володимира Короленка, 3–13

  • вул. Гійома Боплана, 4–15/9; 38–78А; 74А; 77–92

  • вул. Деповська, 1–57

  • вул. Євгена Коновальця, 14/6–24/11

  • вул. Залізнична, 79–91

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Кагамлицька, 74

  • вул. Каховська, 2А; 26/72–43/2

  • вул. Київська, 64–80

  • вул. Козацька, 15/22, 17/9

  • вул. Кооперативна, 1–28/75; 19–50/4; 43/1–84; 77–117

  • вул. Кривушанська, 1/6–26

  • вул. Лугова, 6–37

  • вул. Лікаря Парнети, 16

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Миколи Кучми, 1–46

  • вул. Миколи Пирогова, 1/13–8; 40/5–44/4

  • вул. Небесної Сотні, 51

  • вул. Плеханова, 4; 14/2

  • вул. Прирічна, 19–28

  • вул. Профспілкова, 1–10

  • вул. Редутна, 27–37/14

  • вул. Ромаданівська, 1–9

  • вул. Романа Шухевича, 5

  • вул. Садова, 4–16

  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9–205

  • вул. Тракторна, 21/13–23/20

  • вул. Фурштадська, 1–19/25

  • вул. Юрія Кондратюка, 1–30А; 2–26; 13А–74/23

  • вул. Юрія Липи, 3/3–16; 41–68/39; 43, 45, 47

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А

  • пров. Сумський, 3–12

  • пров. Черкаський, 3–16

  • пров. Чорнобаївський, 11

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Олексія Древаля, 182/1–186

  • вул. Ярова, 1–7

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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